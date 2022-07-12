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لبنان

الرئيس عون "بعد الرئاسة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-07-2022 | 02:45
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يعتبر كثيرون من الحزبيين المنتمين إلى "التيار الوطني الحر"، وبالأخصّ القدامى منهم، أن من بين الأسباب التي تدفعهم إلى البقاء داخل صفوف "التيار" هو الوجود المعنوي للرئيس ميشال عون

ولأن المقربيّن من "الرئيس المؤسّس للتيار" يدركون هذا الواقع، بدأ العمل، ومنذ الآن وإلى حين إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية في 31 تشرين الأول المقبل، على إعتبار الموقع المعنوي للرئيس عون هو ضرورة حتمية لإعادة ضخ الحيوية في صفوف "التيار" بعد سلسلة من خيبات الأمل، والتي تجّلت بإنسحاب عدد من الحزبيين المؤسسين إحتجاجًا على "الأداء الإستعلائي" للنائب جبران باسيل، على حدّ تعبير هؤلاء

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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