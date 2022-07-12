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لبنان

عوارض جديدة لمتحورات أوميكرون.. هذا ما كشفه باحث عن الشم والتذوق!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-07-2022 | 03:15
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بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية عن المتحورات الجديدة من أوميكرون وهي BA.5، BA.4  و BA.2.12، معتبرة أنها مثيرة للقلق، كشف الدكتور وسيم جابر، الباحث في الفيزياء وتكنولوجيا النانو لـ"لبنان 24" عن عوارض هذه الموجة، مشيراً الى انها تُعد مثيرة للقلق لانها قد تحمل تطور جيني لا تغطيه اللقاحات وهنا تكمن الخطورة. واللافت في هذه الموجة الخامسة أنّ المرضى لا يفقدون حاستي الشم والتذوق كما في المتحورات السابقة، وانمّا يعانون من صداع قوي وضيق في التنفس. وأوضح جابر انّ الفئات العمرية الكبيرة في السن هي الأكثر عرضة للإصابة بهذه المتحورات بسبب ضعف المناعة لديهم

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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