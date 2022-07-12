أفادت مصادر طبّية أن الحالات التي تُسجّل رسميًا عن عدد المصابين الجدد بمتحوّر "اوميكرون" هي أقل بكثير من الحالات التي يُصاب بها المواطنون، وهي كثيرة، والتي لا يُعلن عنها، خصوصًا في هذه الأيام، التي تنعدم فيها الوقاية الضرورية، ولا يؤخذ في الإعتبار التباعد الإجتماعي.

إلا أن هذه المصادر طمأنت إلى أن أعراض المتحورّ الجديد لا تدعو إلى القلق، خصوصًا أن عوارضه قياسًا إلى المتحورات السابقة خفيفة نسبيًا، أقّله من حيث تأثيراته على الجهاز التنفسي، ولكن هذا لا يعني عدم الإلتزام بالقواعد الصحية الضرورية وإهمال أبسط أمور الوقاية.

وعليه، نصحت المصادر الطبية ذاتها المواطنين بضرورة أخذ جانب الحيطة والحذر، وتجنّب الأماكن المكتظة وعم الإختلاط قدر الإمكان، وبما تسمح به ظروف كل حالة بحالتها.