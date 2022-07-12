Advertisement

لبنان

الحيطة والحذر

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-07-2022 | 03:45
A-
A+
Doc-P-970500-637932136620139098.jpg
Doc-P-970500-637932136620139098.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أفادت مصادر طبّية أن الحالات التي تُسجّل رسميًا عن عدد المصابين الجدد بمتحوّر "اوميكرون" هي أقل بكثير من الحالات التي يُصاب بها المواطنون، وهي كثيرة، والتي لا يُعلن عنها، خصوصًا في هذه الأيام، التي تنعدم فيها الوقاية الضرورية، ولا يؤخذ في الإعتبار التباعد الإجتماعي

إلا أن هذه المصادر طمأنت إلى أن أعراض المتحورّ الجديد لا تدعو إلى القلق، خصوصًا أن عوارضه قياسًا إلى المتحورات السابقة خفيفة نسبيًا، أقّله من حيث تأثيراته على الجهاز التنفسي، ولكن هذا لا يعني عدم الإلتزام بالقواعد الصحية الضرورية وإهمال أبسط أمور الوقاية

وعليه، نصحت المصادر الطبية ذاتها المواطنين بضرورة أخذ جانب الحيطة والحذر، وتجنّب الأماكن المكتظة وعم الإختلاط  قدر الإمكان، وبما تسمح به ظروف كل حالة بحالتها

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:21 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-07-12
04:36 | 2022-07-12
04:30 | 2022-07-12
04:30 | 2022-07-12
04:29 | 2022-07-12
04:19 | 2022-07-12
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website