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لبنان
كلمة لنصرالله غدًا
Lebanon 24
12-07-2022
|
02:09
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يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم غد الأربعاء عند الساعة 08:35 مساءً حول آخر التطورات السياسية.
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حزب الله
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