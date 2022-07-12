المغتربون يتعرّضون لهذه العوارض... ما هي؟

تكاد هذه العوارض تكون القاسم المشترك بين جميع السياح والمغتربين، وهي إصابتهم بأمراض معوية تتراوح بين الحادّة والمتوسطة طبقًا لحالة كل فرد على حدة.

"لبنان 24" سأل أحد الأطباء المختصّين بالجهاز الهضمي عن أسباب هذه الحالات التي تسبّب إسهالًا وغثيانًا مصحوبين بالآم حادة في الأمعاء، فأعادها إلى فقدان السياح والمغتربين الذين يزورون لبنان، وبالأخصّ في فصل الصيف، المناعة المكتسبة ضد كل أنواع الميكروبات والفيروسات الناتجة عن تلوث المياه أو عدم تعقيم الفاكهة والخضار كما يجب.

من هنا، نصح هذا الطبيب الأخصائي جميع الذين يزورون لبنان هذه الأيام تجنّب شرب المياه غير المعقمة، والسهر على إرتياد المطاعم والمقاهي المعروفة بنظافتها، وبالتالي اللجوء إلى بعض الأدوية المظهرّة والمعروفة، والتي لا تحتاج إلى وصفات طبية، وإستشارة الأطباء المختصّين عند الضرورة وعند تفاقم الوضع الصحي.