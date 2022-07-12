هذا ما حصل فجراً في صور!

أقدم مجهولون فجراليوم، على إحراق "فان إكسبرس" في محلة الخراب غرب مدينة صور، وفق مندوبة "لبنان 24".



وعلى الفور، عملت فرق الإطفاء في الدفاع المدني - مركز صور، على السيطرة عليه وإخماده.

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