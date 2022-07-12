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لبنان

هذا ما حصل فجراً في صور!

Lebanon 24
12-07-2022 | 02:39
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أقدم مجهولون فجراليوم، على إحراق "فان إكسبرس" في محلة الخراب غرب مدينة صور، وفق مندوبة "لبنان 24".

وعلى الفور، عملت فرق الإطفاء في الدفاع المدني - مركز صور، على السيطرة عليه وإخماده.
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تأتي هذه الحادثة بعدما شهدت مدينة صور في الآونة الأخيرة، تفلتاً أمنياً كبيراً لم تشهده منذ عقود بين أبنائها، تمثّل بإستعمال للسلاح وإطلاق النار وسقوط إصابات وحرق منازل وسيارات.
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