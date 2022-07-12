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لبنان

إستغلوا عطلة العيد وسرقوا 12 ألف دولار واساور ذهب في منزل في هذه المنطقة!

Lebanon 24
12-07-2022 | 02:52
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تعرض منزل المواطن خالد ح. لعملية سرقة في بلدة حقليت - بخعون قضاء الضنية منذ يومين.

وفي التفاصيل، فدخلت عصابة منزله اثناء صلاة العيد، وقامت بفتح وسرقة خزنة تحتوي على 12 ألف دولار اميركي بالاضافة الى اساور ذهب.
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وقد تم فتح تحقيق في الحادث بعد ان قدم شكوى لدى القوى الامنية.
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