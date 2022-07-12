إستغلوا عطلة العيد وسرقوا 12 ألف دولار واساور ذهب في منزل في هذه المنطقة!

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تعرض منزل المواطن خالد ح. لعملية سرقة في بلدة حقليت - بخعون قضاء الضنية منذ يومين.وفي التفاصيل، فدخلت عصابة منزله اثناء صلاة العيد، وقامت بفتح وسرقة خزنة تحتوي على 12 ألف دولار اميركي بالاضافة الى اساور ذهب.وقد تم فتح تحقيق في الحادث بعد ان قدم شكوى لدى القوى الامنية.