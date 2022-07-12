حميه: مزايدة السوق الحرة في المطار ستكون في هذا الموعد!

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اكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه ان "مزايدة السوق الحرة في المطار عبر إدارة المناقصات ستكون هذا الاسبوع"، مشيرا الى ان "فض العروض سيكون يوم الخميس في 14 من الحالي.واشار الى ان "سعر الافتتاح 850 مليار ل.ل عن كل راكب 3,5$، الإطلاع والحصول على دفتر الشروط يتمان عبر ديوان المديرية العامة للطيران المدني".وأوضح ان "من لديه اي استفسار فليرسله خطيا وفقا للاصول".