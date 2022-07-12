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لبنان

محاولة قتل أم "قضاء وقدر"؟ سقوط إمرأة من شرفة منزلها وهذا ما كشفه الجيران (صورة)

Lebanon 24
12-07-2022 | 03:10
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تعرضت م.ر. (26 عاماً)، من الجنسية السورية، لحادثة سقوط من شرفة منزلها في منطقة الشلفة - ابي سمراء، وفق مندوب "لبنان 24".

وقد تم نقلها الى المستشفى للعلاج وهي على قيد الحياة.

كما تم فتح تحقيق بالحادثة وملاحقة الزوج، بعدما افاد الجيران أن خلافا وقع بين السيدة وزوجها قبل سقوطها.
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