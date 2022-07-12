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لبنان

طقس صيفي معتدل ورطب يسيطر على لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟

Lebanon 24
12-07-2022 | 03:32
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ذكرت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ "طقسًا صيفيًّا معتدلًا ورطبًا نسبيًّا يسيطر على الحوض الشّرقي للمتوسّط حتّى نهاية الأسبوع"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة المعتادة على السّاحل لشهر تمّوز بين 24 و32 درجة مئويّة".
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وأوضحت في نشرتها الصّباحيّة، أنّ "الطقس المتوقّع في لبنان اليوم الثّلثاء غائم جزئيًّا إلى غائم، مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على السّاحل واستقرارها في الدّاخل والجبال، ورياح ناشطة؛ مع بقاء ظهور الضّباب على المرتفعات"، مبيّنةً أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الأربعاء غائم جزئيًّا، دون تعديل بدرجات الحرارة على السّاحل وارتفاع بسيط في المناطق الدّاخليّة، ورياح ناشطة؛ كما يستمرّ ظهور الضّباب على المرتفعات".
ذكرت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ "طقسًا صيفيًّا معتدلًا ورطبًا نسبيًّا يسيطر على الحوض الشّرقي للمتوسّط حتّى نهاية الأسبوع"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة المعتادة على السّاحل لشهر تمّوز بين 24 و32 درجة مئويّة".

وأوضحت في نشرتها الصّباحيّة، أنّ "الطقس المتوقّع في لبنان اليوم الثّلثاء غائم جزئيًّا إلى غائم، مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على السّاحل واستقرارها في الدّاخل والجبال، ورياح ناشطة؛ مع بقاء ظهور الضّباب على المرتفعات"، مبيّنةً أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الأربعاء غائم جزئيًّا، دون تعديل بدرجات الحرارة على السّاحل وارتفاع بسيط في المناطق الدّاخليّة، ورياح ناشطة؛ كما يستمرّ ظهور الضّباب على المرتفعات".

ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ "الطّقس المتوقّع يوم الخميس غائم جزئيًّا، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وارتفاع بسيط في الدّاخل، ورياح ناشطة؛ كما يستمرّ ظهور الضّباب على المرتفعات"، مفيدةً بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الجمعة غائم جزئيًّا، دون تعديل بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات".

الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  
غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها في الداخل و الجبال و رياح ناشطة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .
الأربعاء:  
غائم جزئياً دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل و ارتفاع بسيط في المناطق الداخلية و رياح ناشطة كما يستمر ظهورالضباب على المرتفعات .
الخميس:  
غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وارتفاع بسيط في الداخل ورياح ناشطة كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.
الجمعة:  
غائم جزئيّاً دون تعديل بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
 
الرياح السطحية:   جنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.
الانقشاع:   جيد على الساحل يسوء على الجبال بسبب الضباب.
الرطوبة النسبية على الساحل:  
بين 55 و 85 %.
حال البحر:   متوسط ارتفاع الموج.
حرارة سطح الماء:   28°م.
الضغط الجوي:   1010 HPA
أي ما يعادل:   758 ملم زئبق
ساعة شروق الشمس:   05:37
ساعة غروب الشمس:   19:50
 
 
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