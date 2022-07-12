طقس صيفي معتدل ورطب يسيطر على لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟

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وأوضحت في نشرتها الصّباحيّة، أنّ "الطقس المتوقّع في لبنان اليوم الثّلثاء غائم جزئيًّا إلى غائم، مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على السّاحل واستقرارها في الدّاخل والجبال، ورياح ناشطة؛ مع بقاء ظهور الضّباب على المرتفعات"، مبيّنةً أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الأربعاء غائم جزئيًّا، دون تعديل بدرجات الحرارة على السّاحل وارتفاع بسيط في المناطق الدّاخليّة، ورياح ناشطة؛ كما يستمرّ ظهور الضّباب على المرتفعات". ذكرت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ "طقسًا صيفيًّا معتدلًا ورطبًا نسبيًّا يسيطر على الحوض الشّرقي للمتوسّط حتّى نهاية الأسبوع"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة المعتادة على السّاحل لشهر تمّوز بين 24 و32 درجة مئويّة".وأوضحت في نشرتها الصّباحيّة، أنّ "الطقس المتوقّع في لبنان اليوم الثّلثاء غائم جزئيًّا إلى غائم، مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على السّاحل واستقرارها في الدّاخل والجبال، ورياح ناشطة؛ مع بقاء ظهور الضّباب على المرتفعات"، مبيّنةً أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الأربعاء غائم جزئيًّا، دون تعديل بدرجات الحرارة على السّاحل وارتفاع بسيط في المناطق الدّاخليّة، ورياح ناشطة؛ كما يستمرّ ظهور الضّباب على المرتفعات".





وأوضحت في نشرتها الصّباحيّة، أنّ "الطقس المتوقّع في لبنان اليوم الثّلثاء غائم جزئيًّا إلى غائم، مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على السّاحل واستقرارها في الدّاخل والجبال، ورياح ناشطة؛ مع بقاء ظهور الضّباب على المرتفعات"، مبيّنةً أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الأربعاء غائم جزئيًّا، دون تعديل بدرجات الحرارة على السّاحل وارتفاع بسيط في المناطق الدّاخليّة، ورياح ناشطة؛ كما يستمرّ ظهور الضّباب على المرتفعات".



ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ "الطّقس المتوقّع يوم الخميس غائم جزئيًّا، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وارتفاع بسيط في الدّاخل، ورياح ناشطة؛ كما يستمرّ ظهور الضّباب على المرتفعات"، مفيدةً بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الجمعة غائم جزئيًّا، دون تعديل بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات". ذكرت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ "طقسًا صيفيًّا معتدلًا ورطبًا نسبيًّا يسيطر على الحوض الشّرقي للمتوسّط حتّى نهاية الأسبوع"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة المعتادة على السّاحل لشهر تمّوز بين 24 و32 درجة مئويّة".وأوضحت في نشرتها الصّباحيّة، أنّ "الطقس المتوقّع في لبنان اليوم الثّلثاء غائم جزئيًّا إلى غائم، مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على السّاحل واستقرارها في الدّاخل والجبال، ورياح ناشطة؛ مع بقاء ظهور الضّباب على المرتفعات"، مبيّنةً أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الأربعاء غائم جزئيًّا، دون تعديل بدرجات الحرارة على السّاحل وارتفاع بسيط في المناطق الدّاخليّة، ورياح ناشطة؛ كما يستمرّ ظهور الضّباب على المرتفعات".ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ "الطّقس المتوقّع يوم الخميس غائم جزئيًّا، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وارتفاع بسيط في الدّاخل، ورياح ناشطة؛ كما يستمرّ ظهور الضّباب على المرتفعات"، مفيدةً بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الجمعة غائم جزئيًّا، دون تعديل بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات".



الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها في الداخل و الجبال و رياح ناشطة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .

الأربعاء:

غائم جزئياً دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل و ارتفاع بسيط في المناطق الداخلية و رياح ناشطة كما يستمر ظهورالضباب على المرتفعات .

الخميس:

غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وارتفاع بسيط في الداخل ورياح ناشطة كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

الجمعة:

غائم جزئيّاً دون تعديل بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. الطقس المتوقع في لبنان:الثلاثاء:غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها في الداخل و الجبال و رياح ناشطة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .الأربعاء:غائم جزئياً دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل و ارتفاع بسيط في المناطق الداخلية و رياح ناشطة كما يستمر ظهورالضباب على المرتفعات .الخميس:غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وارتفاع بسيط في الداخل ورياح ناشطة كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.الجمعة:غائم جزئيّاً دون تعديل بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.