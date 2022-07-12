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لبنان

بسبب إضراب القطاع العام.. طلبات الإسكان عالقة!

Lebanon 24
12-07-2022 | 06:30
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مع استمرار إضراب موظّفي الإدارة العامّة الذي أكمل شهره الأول والشلل الذي ألحقه بإدارات الدولة وعرقلة معاملات المواطنين، برزت مشكلة جديدة وهي عدم قدرة كل من يريد تقديم طلب قرض سكني أو  قرض للطاقة الشمسية من الحصول على الأوراق والمستندات الرسمية اللازمة لاكمال طلبه وتقديمه على الموقع الإلكتروني لمصرف الإسكان.  

 وشدد مصدر في مصرف الإسكان على ان "هذا الأمر يؤدّي إلى تأخير في إنجاز الطلبات ولاسيما من قبل المغتربين الذين يريدون إنهاء معاملاتهم خلال تواجدهم في لبنان".  

 ولفت إلى ان "هناك آلاف الطلبات المقدّمة وينتظر أصحابها "سيسرة" أعمالهم، متمنياً على موظفي القطاع العام العودة عن قرارهم وتأمين المستندات اللازمة للمقترضين وخصوصاً المغتربين.   

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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