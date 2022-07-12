تشاجر مع شقيقه وارداه ...و"المعلومات" تلقي القبض عليه بسرعة قياسية! (صورة)

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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:بتاريخ 09-07-2022، أقدم ع. ع. (مواليد عام 1955، لبناني الجنسيّة) على إطلاق النار من بندقية "كلاشنكوف" باتجاه شقيقه بسبب خلاف فوري حصل بينهما فأرداه قتيلًا، ولاذ بعدها بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.بعد ساعات معدودة على وقوع الجريمة ونتيجةً للتحريّات والمتابعة الفورية، تمكّنت دوريّات شعبة المعلومات من تحديد مكان اختباء الجاني في محلّة الجسرين-البحصة، حيث داهمته وأوقفت المشتبه به، وضبطت أداة الجريمة.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه، وأودع والمضبوط القضاء المختص، بناءً على إشارته.