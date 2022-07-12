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لبنان

تشاجر مع شقيقه وارداه ...و"المعلومات" تلقي القبض عليه بسرعة قياسية! (صورة)

Lebanon 24
12-07-2022 | 04:06
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

 

بتاريخ 09-07-2022، أقدم ع. ع. (مواليد عام 1955، لبناني الجنسيّة) على إطلاق النار من بندقية "كلاشنكوف" باتجاه شقيقه بسبب خلاف فوري حصل بينهما فأرداه قتيلًا، ولاذ بعدها بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.
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بعد ساعات معدودة على وقوع الجريمة ونتيجةً للتحريّات والمتابعة الفورية، تمكّنت دوريّات شعبة المعلومات من تحديد مكان اختباء الجاني في محلّة الجسرين-البحصة، حيث داهمته وأوقفت المشتبه به، وضبطت أداة الجريمة.

 

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه، وأودع والمضبوط القضاء المختص، بناءً على إشارته.
 
 
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