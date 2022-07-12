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لبنان

عبدالله: ملف تعديل رواتب وأجور العاملين بالقطاع العام يتطلب شمولية وعدالة

Lebanon 24
12-07-2022 | 04:19
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 غرد النائب بلال عبد الله عبر "تويتر": "مع الإقرار بضرورة تعديل رواتب وأجور كل فئات وشرائح العاملين في القطاع العام بكل أسلاكه، فإن مقاربة هذا الملف تتطلب الشمولية والعدالة والواقعية، ويجب أن تلي إقرار الموازنة، وخطة التعافي الاقتصادي وتصدر بقانون من المجلس النيابي. التصحيح يبدأ اولا من الوظائف الدنيا وليس العكس".
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