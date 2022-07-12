عبدالله: ملف تعديل رواتب وأجور العاملين بالقطاع العام يتطلب شمولية وعدالة

مع الأقرار بضرورة تعديل رواتب وأجور
كل فئات وشرائح العاملين في القطاع العام بكل أسلاكه ،
فأن مقاربة هذا الملف تتطلب الشمولية والعدالة والواقعية،ويجب أن تلي أقرار الموازنة،
وخطة التعافي الاقتصادي وتصدر بقانون من المجلس النيابي.
التصحيح يبدأ اولا من الوظائف الدنيا وليس العكس !
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) July 12, 2022
مع الأقرار بضرورة تعديل رواتب وأجور
كل فئات وشرائح العاملين في القطاع العام بكل أسلاكه ،
فأن مقاربة هذا الملف تتطلب الشمولية والعدالة والواقعية،ويجب أن تلي أقرار الموازنة،
وخطة التعافي الاقتصادي وتصدر بقانون من المجلس النيابي.
التصحيح يبدأ اولا من الوظائف الدنيا وليس العكس !