Advertisement

لبنان

بمشاركة فنانين لبنانيين.. مهرجانات بيت الدين تفتتح فعالياتها غداً

Lebanon 24
12-07-2022 | 04:51
A-
A+
Doc-P-970567-637932251469497963.png
Doc-P-970567-637932251469497963.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعود مهرجانات بيت الدين غداً مع برنامج مقتضب ومميز مجاني، "تحسساً منها بالواقع الاجتماعي والمعيشي الصعب"، بمشاركة عدد من الفنانين اللبنانيين الشباب ومعارض فنية، وتأكيداً منها على "رسالة الثقافة في كل الظروف والأزمنة".
Advertisement
 
وتقام جميع الحفلات الموسيقية في ساحة "السلاملك" الداخلية، حيث بدأت فيها مهرجانات بيت الدين في العام 1984، حينما تحدت حقبة الحرب، واليوم تتحدى الأزمات وتفتح مسرحها أمام جمهورها.
 
وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فإن البطاقات المجانية تُحجز عبر جميع فروع "Ticketing Box Office".
 
وتفتتح "Les Cordes Résonnantes"، فعاليات المهرجان، وهي فرقة موسيقية لبنانية تضم السوبرانو لارا جوخدار، والميزو سوبرانو ناتاشا نصار، بقيادة عازف الكمان جو ضو.
 
وتقدم الفرقة مجموعة واسعة من اشهر اغاني الاوبرا وباقة من موسيقى افلام عالمية.
أما الجمعة في 15 الحالي فتحيي ليلة طرب العازفة والفنانة دلين جبور وستقدم مجموعة من الأغاني العربية والكلاسيكية، ترافقها مجموعة من الموسيقيين المحترفين وفق معايير تخت للموسيقى العربية الكلاسيكية. 
والسبت في 16 الحالي يقدم الملحن وعازف البيانو اللبناني غي مانوكيان والاوركسترا مجموعة من الاعمال الجديدة والمميزة، كما تقدم المهرجانات ثلاثة معارض فنية من يوم غد ولغاية 30 آب بالتنسيق مع صالح بركات، كما تتضمن المهرجانات لوحات لكبار الفنانين التشكيليين اللبنانيين ضمن مجموعة خاصة بقصر بيت الدين من بينهم عمر انسي، حبيب السرور، مصطفى فروخ، وهيب البتديني، خليل زغيب، وهم رواد الفن التشكيلي اللبناني، منحوتات من اعمال عائلة بصبوص وسلوى روضة شقير.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:38 | 2022-07-12
07:00 | 2022-07-12
07:30 | 2022-07-12
06:15 | 2022-07-12
06:45 | 2022-07-12
08:35 | 2022-07-12
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website