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لبنان

مواطن يقطع الطريق ويصرخ: "بدي خبز"! (صورة)

Lebanon 24
12-07-2022 | 05:22
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن قيام احد المواطنين بقطع الطريق في مدينة المنية مطالبا بتأمين الخبز له ولعائلته وحاملا ورقة كتب عليها "بدي خبز".
 
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خبز

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