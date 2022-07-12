منسق "العزم" في عكار: نطالب الدولة بحل جذري لمشكلة السلاح المتفلت

استنكر المنسق العام لـ"تيار العزم" في عكار الدكتور هيثم عز الدين الرافعي، ازدياد نسبة الجريمة في لبنان، وقال: "لا يكاد يمر يوم الا ونسمع فيه عن جريمة قتل ، والأسباب غالباً ما تكون تافهة... ولكن، أياً تكن الأسباب والدوافع، فلا شيء يبرر ازهاق الأرواح بطريقة تأباها الشرائع والقوانين، وتأنفها الفطرة الإنسانية وكل منطق وعقل سليم. هنا، لا بد لنا من مطالبة الدولة بحل جذري لمشكلة السلاح المتفلت، وتنظيم المرخص منه، ومعاقبة المعتدين بعقوبات رادعة غير قابلة للمراجعة او الوساطات من اي جهة كانت، بما يشكل رادعاً للمجرمين يجعلهم يحسبون الف حساب قبل الأقدام على جرائمهم الشنعاء".

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وختم عز الدين مقدماً التعازي لأسر الضحايا.



