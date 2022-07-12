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لبنان

حريق جديد في أحراج رومية... شاهدوا الصور

Lebanon 24
12-07-2022 | 06:11
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أعلن الدفاع المدني اللبناني عن اندلاع النيران على طريق المتن السريع صعوداً في احراج رومية، وبنقاط مغايرة ومنفصلة عن التي اشتعلت يوم أمس.
 
واستُقدمت تعزيزات من أكثر من 7 مراكز لمحاصرة النيران في احراج رومية والحؤول دون امتدادها بالرغم من صعوبة الوصول إلى مصدر النار بسبب انعدام الطرق المؤدية إليه.
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