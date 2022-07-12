حريق جديد في أحراج رومية... شاهدوا الصور

واستُقدمت تعزيزات من أكثر من 7 مراكز لمحاصرة النيران في احراج رومية والحؤول دون امتدادها بالرغم من صعوبة الوصول إلى مصدر النار بسبب انعدام الطرق المؤدية إليه.

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