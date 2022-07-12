العماد عون استقبل قائد القوات البحرية في القيادة الوسطى الأميركية... وهذا ما جرى بحثه

Advertisement

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد القوات البحرية في القيادة الوسطى الأميركية الجنرال Cooper Charles بحضور السفيرة الاميركية في لبنان السيدة Dorothy Shea ووفد مرافق. وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين ولا سيما تطوير قدرات القوات البحرية في الجيش اللبناني.