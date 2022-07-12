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لبنان

العماد عون استقبل قائد القوات البحرية في القيادة الوسطى الأميركية... وهذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
12-07-2022 | 06:30
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد القوات البحرية في القيادة الوسطى الأميركية الجنرال Cooper Charles بحضور السفيرة الاميركية في لبنان السيدة  Dorothy Shea ووفد مرافق. وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين ولا سيما تطوير قدرات القوات البحرية في الجيش اللبناني.
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