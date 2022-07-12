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لبنان

وزير سابق: "لو حدا سمعني ما كان صار انفجار مرفأ بيروت"

Lebanon 24
12-07-2022 | 06:22
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كشف الوزير السابق فادي عبود في حديثٍ لـ"صوت لبنان" أنّه تقدّم لمجلس شورى الدولة بعدة ملفات لها علاقة بمرفأ بيروت وغيره من المرافق العامة. وقال "لو حدا سمعني ما كان صار انفجار مرفأ بيروت".
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فادي عبود

مرفأ بيروت

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