من جديد... معمل الزهراني خارج الخدمة

أفادت مندوبة "لبنان 24" ان معمل الزهراني سيتوقف عن العمل منتصف ليل اليوم الثلاثاء، بسبب نفاد مادة المازوت على أن يستأنف العمل بتاريخ 25 تموز الجاري.

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