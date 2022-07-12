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لبنان

من جديد... معمل الزهراني خارج الخدمة

Lebanon 24
12-07-2022 | 07:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان معمل الزهراني سيتوقف عن العمل منتصف ليل اليوم الثلاثاء، بسبب نفاد مادة المازوت على أن يستأنف العمل بتاريخ 25 تموز الجاري.
 
 
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