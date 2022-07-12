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لبنان
إذاعة إسرائيلية تكشف مضمون رسائل فرنسية وصلت إلى لبنان.. ماذا فيها؟
Lebanon 24
12-07-2022
|
07:31
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دعا سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، غلعاد أردان، مجلس الأمن إلى التدخل عقب اطلاق "حزب الله" مسيرات باتجاه حقل كاريش المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل، مؤكداً أن تل أبيب ستتخذ جميع الاجراءات للدفاع عن بنيتها التحتية.
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وبحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، زعمَ غلعاد أردان في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن الدولي أن "إطلاق المسيرات هو محاولة واضحة لتهديد أمن إسرائيل"، معتبراً أن هذا الأمر "استفزاز قد يؤدي إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة"، كما أكّد "وجوب أن تستنكره الأسرة الدولية بشدة".
ووفق "مكان"، فقد أفيد بأن "جهات فرنسية رسمية نقلت خلال الأيام الأخيرة رسائل إلى لبنان مفادها أن المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تصب في خانة مصلحة بيروت، وأن الأعمال الاستفزازية كإطلاق المسيرات قد تمس بعملية التحاور".
يُشار إلى أنّه من المقرر أن يصل الأسبوع الجاري الوسيط الأميركي الخاص في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين، ليجتمع مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، وأعضاء طاقم التفاوض".
وبحسب "مكان"، فقد أعربت "مصادر رفيعة المستوى في إسرائيل عن تفاؤلها بتحقيق تقدم في المفاوضات".
(روسيا اليوم)
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