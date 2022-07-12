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لبنان

ماذا يجري في النبطية وإقليم التفاح منذ الساعة الثانية و35 دقيقة؟

Lebanon 24
12-07-2022 | 08:06
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن الطيران الحربي المعادي ينفذ منذ الثانية و35 دقيقة من بعد ظهر اليوم على علو متوسط، غارات وهمية فوق منطقتي النبطية وإقليم التفاح.
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النبطية

طيران حربي معادي

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