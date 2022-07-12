ماذا يجري في النبطية وإقليم التفاح منذ الساعة الثانية و35 دقيقة؟

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن الطيران الحربي المعادي ينفذ منذ الثانية و35 دقيقة من بعد ظهر اليوم على علو متوسط، غارات وهمية فوق منطقتي النبطية وإقليم التفاح.

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