معرض "Rebirth Beirut" ينطلق في الجمّيزة.. "العاصمة ستبقى تعجّ بالحياة"

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واعتبر مؤسس ورئيس جمعية Rebirth Beirut كابي فرنيني في افتتاح المعرض، أن "الهدف الإبقاء على بيروت عاصمة تعج بالحياة والأمل والثقافة"، شاكراً "المئات من محبي الفن والثقافة الذين زاروا المعرض، بالإضافة لعدد كبير من الوجوه الفنية والصحافية والفعاليات"، وقال: "نعدكم بأن نكون على الدوام جمعية حاضرة في كل تفاصيل بيروت من المشاريع الإنمائية التي ساهمت في ردم حفر الطرقات، إلى إنارة شوارع العاصمة وإشارات المرور، إلى الإبقاء على الثقافة والفن، إيمانا منا بدور العاصمة وعظمة هذا الشعب".ويشارك في المعرض الفنانون: لينا حسيني، مارون شكور، بشير بشير، نور كوا، ماجدة شعبان، ادوار سعيد، لاريسا شاوول، شيرين صايغ، ناتالي معيكي، جوريان حمداوي، الياس الخليل، نيفين مطر، ايهاب زين الدين وديانا عساكر.ويأتي هذا المعرض استكمالا للنشاطات الثقافية للجمعية والتي أطلقت مطلع أيار الماضي، إذ دأبت على تحية الفنانين المعاصرين والرسامين اللبنانيين واليوم الفن المعاصر والمواهب الناشئة، بهدف إعادة الروح إلى قلب العاصمة التي عرفت الكثير من المآسي منذ الانفجار المشؤوم في 4 آب 2020".وتسعى الجمعية من خلال هذا المعرض إلى المساهمة في عودة الحياة تدريجا إلى العاصمة بيروت وخلق مساحة فنية وثقافية حضارية لكل أبناء المدينة.