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لبنان

أزمة الخبز تتفاعل... اليكم ما حصل في طرابلس (فيديو)

Lebanon 24
12-07-2022 | 09:49
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تستمر الزحمة امام مختلف الأفران في لبنان بحثا عن امكانية الحصول على ربطة أو ربطتين من الخبز في أفضل الحالات.
 
وفي الاطار، افادت مندوبة "لبنان 24" ان اشكالا وقع بين المواطنين المنتظرين امام أفران "الريداني" في منطقة البداوي في طرابلس ما أدى الى وقوع مجموعة اصابات.
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ووفقا للوكالة الوطنية للاعلام: أصيب ثلاثة أشخاص بجروح، نتيجة إشكال أمام أفران "الريداني" في البداوي، بسبب خلاف بين المواطنين على أفضلية الدور والحصول على ربطات خبز.
وتخلل الاشكال إطلاق نار، مما أدى الى إصابة شخص في رقبته إصابة خطيرة، نقل على إثرها الى أحد مستشفيات طرابلس.
ودفعت أجواء التوتر التي سادت المنطقة بصاحب الفرن الى إغلاق أبوابه.
 
 
 
 
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