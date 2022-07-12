توقيف فلسطيني على طريق عيناتا - الأرز... وهذا ما ضُبط بحوزته! (صور)

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 12 / 7 / 2022، أوقفت قوة من الجيش على طريق عيناتا-الأرز الفلسطيني (ف.ر) وضبطت بحوزته كمية من المخدرات وهي عبارة عن:16 كيلوغرام من حشيشة الكيف، وحوالي 7000 حبة كبتاغون، اضافة الى 500غرام من الماريوانا وكمية من الحبوب المخدرة نوع N.F.L و 3 عبوات صغيرة تحتوي مواداً مخدرة، ومبلغ من المال.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.