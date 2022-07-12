مطاردة وتهديدٌ بالقتل على أوتوستراد المدينة الرياضية.. شاهدوا ما حصل

نشرت صفحة "وينيه الدولة" عبر "فيسبوك" مقطع فيديو يكشف عن عملية سرقة طالت دراجة ناريّة في بيروت.

وبحسب الصفحة، فإنه أثناء توجهه إلى عمله على طريق المدينة الرياضية عند الساعة الخامسة من صباح يوم أمس الإثنين، شاهد أحد المواطنين شخصين يقومان بقطر دراجة نارية بطريقة مريبة على الطريق. عندها، استلّ هاتفه وبدأ بالتصوير لتوثيق ما يحصل، إلا أنّ واحداً من الشابين الذين حامت حولهما الشبهات انتبه لما يحصل، فبادر إلى تخبئة وجهه.

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ولفتت الصفحة إلى أنّ الحادثة تخللها سحبُ أسلحة من قبل الشابين اللذين كانا يقودوان دراجتين ناريتين باتجاه الشاب الذي رصدهما، في محاولة لتهديد بالقتل.