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لبنان

جديد الكهرباء والتغذية.. إليكم ما سيجري قريباً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-07-2022 | 12:15
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بعكسِ ما كان متوقعاً، دخل إنتاج الكهرباء في معمل الزهراني العد العكسي، إذ من المتوقع أن يخرج عن الخدمة، ليل اليوم الثلاثاء، بعدما كان مرتقباً حصول ذلك يوم الثلاثاء المقبل في 19 تمّوز الجاري.
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فعلياً، فإن ما يظهر هو أنّ المعمل الذي كان يعمل بنصف قدرته قد "غدر" مؤسسة "كهرباء لبنان"، وما تبين هو أنّ خزينه من مادة الفيول أويل قد نفد تماماً قبل الوقت المُحدّد له.
مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" قالت لـ"لبنان24" إنّه "من المرتقب وصول شحنة من مادة الغاز أويل المخصصة لشهر تموز أواخر الشهر الجاري، على أن يتم تفريغ حمولتها يوم 28 تموز"، وأضافت: "بعد ذلك، سيُصار إلى إعادة وضع معمل الزهراني ضمن الخدمة".
وحذرت المصادر من أنّ "وضع إنتاج الطاقة حالياً غير مطمئن، وهناك إمكانية لدخول البلاد في عتمة شاملة بأيّ وقتٍ خلال الأيام المقبلة بعدما بات معمل الزهراني خارج الخدمة بينما التركيز الآن على معمل دير عمار". 
وختمت: "القدرة الإنتاجية الحالية الإجماليّة لا تتجاوز الـ250 ميغاواط، ما يعني أن الكهرباء تتوفر حالياً لمدة ساعتين كحدّ أقصى". 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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