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لبنان

الراعي ترأس قداسا في ذكرى غياب والد الشيخ سمير الياس الخازن

Lebanon 24
12-07-2022 | 13:02
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لبى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دعوة الشيخ الياس سمير الخازن لترؤس الذبيحة الإلهية، لمناسبة مرور سنة على غياب والده الشيخ سمير الياس الخازن، في كنيسة السيدة في عجلتون التابعة لوقف آل الخازن، والتي عمل الراحل على إعادة ترميمها.
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استهل الراعي الزيارة بإعادة تكريس الكنيسة في إحتفال حاشد حضره، إلى صاحب الدعوة والعائلة، عدد من نواب وفاعليات المنطقة ورؤساء بلديات ومخاتير وقضاة وأمنيين. تبعته الذبيحة الإلهية التي تخللتها كلمات شددت على عمق العلاقة بين آل الخازن في عجلتون والبطريركية المارونية، وأهمية هذه الزيارة التاريخية في التوقيت والمضمون، حيث أعاد البطريرك الراعي تكريس هذه الكنيسة المميزة، وهي أقدم كنائس كسروان التي شيدت في العام 1647 وتحتضن جثمان البطريرك طوبيا الخازن، كما تشهد على عمق العلاقة بين بكركي وحراسها من آل الخازن في عجلتون.

وشكر الخازن من جهته الراعي على تلبية الدعوة، وشدد على وقوف العائلة الدائم الى جانب مواقف البطريركية المارونية وسيدها ودعمها، والعلاقة الوطيدة التي تربط عائلة الخازن والبطريركية والبطريرك منذ أيام الراحل النائب والوزير الشيخ الياس الى الشيخ سمير وصولا الى اليوم، وعن عدم التخلي عن حماية بكركي وحراستها في مختلف الظروف.

وفي النهاية، استبقى الخازن الراعي والوفد المرافق والحاضرين الى مأدبة عشاء في دارته في عجلتون.
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