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لبنان

خطوة إسرائيليّة جديدة ضدّ "مُسيّرات حزب الله".. هذا ما فعلته تل أبيب

Lebanon 24
12-07-2022 | 13:30
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تقدّمت حكومة العدو الاسرائيلي، أمس الإثنين، بشكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن طائرات "حزب الله" المسيرة.
 
ونقل موقع "0404" الإلكتروني العبري، مساء اليوم، عن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان قوله إن "حكومة بلاده طالبت مجلس الأمن بالتدخل بعد إطلاق حزب الله لطائرات دون طيار فوق منصة كاريش للغاز الطبيعي الأسبوع الماضي".
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وذكر الموقع الإسرائيلي أن "إسرائيل ادعت أن إطلاق "حزب الله" للطائرات المسيرة نحو حقل الغاز "كاريش" يعد استفزازاً وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن، وأن تل أبيب ستتخذ جميع الإجراءات لحماية بنيتها التحتية للطاقة".
 
وكان جيش العدو الإسرائيلي قد أعلن الأسبوع الماضي أنه أسقط طائرة أخرى دون طيار تابعة لـ"حزب الله" كانت في طريقها لحقل كاريش للغاز الأسبوع الماضي.
 
وأعلن عن اعتراض 3 طائرات دون طيار كانت في طريقها إلى منصة "كاريش" لاستخراج الغاز، وأسقط طائرة أخرى دون طيار كانت في طريقها إلى نفس الوجهة في البحر المتوسط، وفق ما نقلته وسائل
كما صرّح جيش العدو الإسرائيلي أنه "أسقط الطائرة المسيرة داخل المجال البحري اللبناني، بعيداً عن الحدود البحرية الإسرائيلية، دون أن تشكل أيّ تهديد أو خطر".
 
بدوره، قال المتحدث باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي إن "طائرات وسفينة صواريخ إسرائيلية نجحت اليوم في اعتراض 3 طائرات مسيرة معادية اقتربت من جهة لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل"، مشيراً إلى أنه "من التحقيق الأولي يتضح أن المسيرات المعادية لم تشكل تهديداً حقيقياً في كل مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط".
 
 
 
 
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