حريقٌ جديد داخل مرفأ بيروت.. ماذا يحصل؟ (صور)

حصل "لبنان24" على صور جديدة تُظهر اندلاع حريق، مساء اليوم، أسفل إهراءات القمح المدمّرة داخل مرفأ بيروت.

وبحسب المعلومات، فإنّ سبب الحريق هو حبوب القمح والذرة المُخمّرة الموجودة في المكان، والتي بسبب الحرارة، تشتعل النيران فيها.

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ويوم أمس، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار تشير إلى أن العمل بهدم إهراءات القمح قد بدأ، إلا أنّ المدير العام للمرفأ عمر عيتاني نفى هذا الأمر، في حين أن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية استغرب عبر "لبنان24" ترويج تلك الأخبار، مؤكداً أنها "عارية من الصحة جملة وتفصيلاً".