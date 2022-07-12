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لبنان

تغيّر جديد في أسعار بطاقات التشريج.. كيف أصبحت؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-07-2022 | 15:13
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مع ارتفاع سعر دولار "صيرفة" الأسبوع الماضي قبل عطلة عيد الأضحى من 25300 إلى 25400 ليرة لبنانية، تغيّرت كافة أسعار بطاقات التشريج، إذ شهدت ارتفاعاً طفيفاً يمكن معاينته بشكل علني وواضح على موقعي شركتي "ألفا" و "تاتش" على الإنترنت.
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فعلى سبيل المثال، قبل زيادة دولار "صيرفة"، كان سعر بطاقة تشريج 4.50 دولاراً يصل إلى  126753 ليرة لبنانية. أما بعد الزيادة التي طرأت، فقد ارتفع السعر فقط بنحو 500 ليرة. 
وعملياً، فإن الإرتفاع الذي طرأ بشأن دولار "صيرفة" لم يؤدّ إلى تغييرٍ يُذكر في الأسعار الأساسية التي تنص عليها "ألفا" و "تاتش"، إلا أن هناك متاجر استغلّت كل زيادة لرفع أسعارها وإيهام المواطن بأن الزيادات في "صيرفة" فرضت تعديلاً جديداً على تسعيرة المبيع، الأمر الذي يرتب على المواطن أعباء مالية إضافيّة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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