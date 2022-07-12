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لبنان
معركة مُسلّحة شمال طرابلس.. الأسلحة الرشاشة تسيطر وفيديو يوثق المشهد!
Lebanon 24
12-07-2022
|
15:17
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شهدت منطقة جبل البداوي - شمال طرابلس، مساء اليوم، إشكالاً مسلحاً بين عائلتين، وفق ما أفادت مندوبة
"لبنان24"
في الشمّال.
واستخدمت خلال الاشتباكات الأسلحة الرشاشة، وقد عُلم أن سببها هو الإشكال الذي وقع أمام فرن الريداني، اليوم.
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