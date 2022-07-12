تسعيرة جديدة للبنزين ستصدر غداً.. هل من ارتفاع؟

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قال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ، مساء اليوم الثلاثاء، إنه "من المتوقع صدور جدول جديد لأسعار المحروقات صباح غدٍ الأربعاء، وذلك بعد عدم صدور جدول أسعار خلال الأيام الماضية بسبب عطلة عيد الأضحى".وأشار أبو شقرا إلى أنّ "المعطيات تشير إلى وجود توقعات بإنخفاضٍ في سعري البنزين والمازوت في جدول الغد بعد هبوط أسعار النفط عالمياً".