توترٌ كبير في بلدة زغرتاويّة.. اشتباك بين عائلتين ومعلومات عن سقوط قتيل!

وقع إشكالٌ كبير في بلدة الفوار - قضاء زغرتا بين آل عويك وآل سعود، وقد أفادت المصادر عن سقوط قتيلٍ يُدعى "خ.م.".

ووفقاً للمعلومات، فإن حالة من التوتر تسيطر على البلدة وسط انتشار للقوى الأمنية.