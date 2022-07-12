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لبنان

توترٌ كبير في بلدة زغرتاويّة.. اشتباك بين عائلتين ومعلومات عن سقوط قتيل!

Lebanon 24
12-07-2022 | 15:53
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وقع إشكالٌ كبير في بلدة الفوار - قضاء زغرتا بين آل عويك وآل سعود، وقد أفادت المصادر عن سقوط قتيلٍ يُدعى "خ.م.".
ووفقاً للمعلومات، فإن حالة من التوتر تسيطر على البلدة وسط انتشار للقوى الأمنية. 
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