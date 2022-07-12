29
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
22
o
بعلبك
19
o
بشري
26
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
توترٌ كبير في بلدة زغرتاويّة.. اشتباك بين عائلتين ومعلومات عن سقوط قتيل!
Lebanon 24
12-07-2022
|
15:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع إشكالٌ كبير في بلدة الفوار - قضاء زغرتا بين آل عويك وآل سعود، وقد أفادت المصادر عن سقوط قتيلٍ يُدعى "خ.م.".
ووفقاً للمعلومات، فإن حالة من التوتر تسيطر على البلدة وسط انتشار للقوى الأمنية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميشال معوض بعد الإدلاء بصوته في زغرتا: هناك جو من الديمقراطية وكثافة في التصويت وهذا الامر ايجابي جدا وعلى اللبنانيين ابداء رأيهم مهما كان
Lebanon 24
ميشال معوض بعد الإدلاء بصوته في زغرتا: هناك جو من الديمقراطية وكثافة في التصويت وهذا الامر ايجابي جدا وعلى اللبنانيين ابداء رأيهم مهما كان
13/07/2022 01:02:53
13/07/2022 01:02:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان لن يكون حاضراً بقوّة على جدول أعمال زيارة بايدن إلى المنطقة
Lebanon 24
لبنان لن يكون حاضراً بقوّة على جدول أعمال زيارة بايدن إلى المنطقة
13/07/2022 01:02:53
13/07/2022 01:02:53
Lebanon 24
Lebanon 24
حالة وفاة واحدة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟
Lebanon 24
حالة وفاة واحدة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟
13/07/2022 01:02:53
13/07/2022 01:02:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير دفاع إسرائيل: أفعال نصر الله تشكل أرضية خصبة للإرهاب في لبنان والرد سيكون مزلزلا (العربية)
Lebanon 24
وزير دفاع إسرائيل: أفعال نصر الله تشكل أرضية خصبة للإرهاب في لبنان والرد سيكون مزلزلا (العربية)
13/07/2022 01:02:53
13/07/2022 01:02:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
زغرتا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جديد الكهرباء والتغذية.. إليكم ما سيجري قريباً
Lebanon 24
جديد الكهرباء والتغذية.. إليكم ما سيجري قريباً
12:15 | 2022-07-12
12/07/2022 12:15:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة غير مسبوقة لسعر البقلاوة في لبنان.. كم بلغ؟
Lebanon 24
قفزة غير مسبوقة لسعر البقلاوة في لبنان.. كم بلغ؟
01:45 | 2022-07-12
12/07/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خلافها مع سيرين عبد النور.. ماغي بو غصن بلوك جديد وتستمتع بوقتها مع زوجها! (صور وفيديو)
Lebanon 24
بعد خلافها مع سيرين عبد النور.. ماغي بو غصن بلوك جديد وتستمتع بوقتها مع زوجها! (صور وفيديو)
01:30 | 2022-07-12
12/07/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي قصة ورقة المليون ليرة؟
Lebanon 24
ما هي قصة ورقة المليون ليرة؟
06:15 | 2022-07-12
12/07/2022 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهوره بخلخال في قدمه.. لؤي علامة بفيديو جديد ويؤكد: "أنا ممتن"
Lebanon 24
بعد ظهوره بخلخال في قدمه.. لؤي علامة بفيديو جديد ويؤكد: "أنا ممتن"
04:30 | 2022-07-12
12/07/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:00 | 2022-07-12
"مفاجآت".. ماذا سيكشف نصرالله في خطابه غداً؟
17:51 | 2022-07-12
إنهيار سقف شقّة في ضهر المغر
17:42 | 2022-07-12
لبنان لن يكون حاضراً بقوّة على جدول أعمال زيارة بايدن إلى المنطقة
17:26 | 2022-07-12
رغيف الخبز يستعصي على أفران الجنوب
17:18 | 2022-07-12
ابتعاد الثنائي عن أيّ دور تقريبي
17:00 | 2022-07-12
صعوبات
فيديو
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟
Lebanon 24
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟
08:00 | 2022-07-12
13/07/2022 01:02:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعلبك بشكل آخر.. تشبه "أدونيس"!
Lebanon 24
بعلبك بشكل آخر.. تشبه "أدونيس"!
09:00 | 2022-07-11
13/07/2022 01:02:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يُقلق متابعيه.. تعرّض لإصابة خطيرة في ظهره وفيديو يكشف التفاصيل
Lebanon 24
فنان لبناني يُقلق متابعيه.. تعرّض لإصابة خطيرة في ظهره وفيديو يكشف التفاصيل
03:30 | 2022-07-11
13/07/2022 01:02:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact