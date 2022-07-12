حادثة اغتصاب تهزّ بلدة جنوبيّة.. الضحية طفلٌ وهوية الجاني تنكشف!

أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب عن توقيف رجل من التابعة السوريّة في بلدة تول الجنوبية، كان يقوم باغتصاب طفل بالقرب من بورة للخردة.

وبحسب المعلومات، فقد جرى تسليم الشخص المذكور إلى القوى الأمنية من قبل أهالي المنطقة.