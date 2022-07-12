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لبنان

حادثة اغتصاب تهزّ بلدة جنوبيّة.. الضحية طفلٌ وهوية الجاني تنكشف!

Lebanon 24
12-07-2022 | 16:01
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب عن توقيف رجل من التابعة السوريّة في بلدة تول الجنوبية، كان يقوم باغتصاب طفل بالقرب من بورة للخردة.
وبحسب المعلومات، فقد جرى تسليم الشخص المذكور إلى القوى الأمنية من قبل أهالي المنطقة.
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