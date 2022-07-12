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لبنان

أسلحة حربية تُستخدم.. اشتباكات عنيفة تندلع في النبطية!

Lebanon 24
12-07-2022 | 16:06
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أفادت معلومات "لبنان24" عن وقوع إشكال وإطلاق نار من أسلحة حربيّة في بلدة كفرجوز - قضاء النبطية.

ووفقاً للمصادر، فإن أسباب الإشكال ما زالت غير معروفة حتى الساعة، في وقتٍ يسود فيه الهلع أوساط سكّان المنطقة.  
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