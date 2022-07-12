أسلحة حربية تُستخدم.. اشتباكات عنيفة تندلع في النبطية!

أفادت معلومات "لبنان24" عن وقوع إشكال وإطلاق نار من أسلحة حربيّة في بلدة كفرجوز - قضاء النبطية.



ووفقاً للمصادر، فإن أسباب الإشكال ما زالت غير معروفة حتى الساعة، في وقتٍ يسود فيه الهلع أوساط سكّان المنطقة.