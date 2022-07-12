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لبنان

صيدٌ ثمين للجيش في عكّار.. هذا ما ضبطه داخل سيارة

Lebanon 24
12-07-2022 | 16:18
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 أصدرت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 12 / 7 /2022، أوقفت قوة من الجيش المواطن (أ.أ) في منطقة وطى السهلة -أكروم (عكار) لقيادته سيارة لوحتها مزورة وبدون أوراق ثبوتية.
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وضبطت داخل السيارة بندقيتين نوع كلاشينكوف وممشط و2734 طلقة عيار 7،62 ملم. وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص."

 
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