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لبنان

مطلوبون من العيار الثقيل يَقعون بقبضة "المخابرات".. هذه هوياتهم

Lebanon 24
12-07-2022 | 16:24
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أصدرت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 12 / 7 / 2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات المواطنين (م.ع) و (ع.ا) و(ص.ت) لاقدامهم على ترويج المخدرات وتعاطيها، وقيام الاخير بتاريخ 18 / 8 / 2021 باستدراج المواطن (م.ز.د) الى المنطقة عينها حيث قام شخصان بقتله بعد اطلاق النار عليه.
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وقد ضبطت بحوزتهم كمية كبيرة ومتنوعة من المخدرات وهي عبارة عن 1040 ظرف كوكايين، 26 ظرف حشيشة الكيف، 12 ظرفا من الماريوانا اضافة الى دراجة نارية ومبلغ من المال، وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".
 
 
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