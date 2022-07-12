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لبنان

"نهارٌ تاريخي".. ماذا حصل في المطار يوم 7 تمّوز؟

Lebanon 24
12-07-2022 | 16:31
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أعلن وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن "مطار رفيق الحريري الدولي شهد وصول 20 ألف وافدٍ يوم 7 تموز الجاري"، وقال: "هذا الرقم القياسي يعتبر تاريخياً ولم يُسجّل من قبل".
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ولفت حمية إلى أن "عملية تفعيل العمل في المطار لم تكن لتبلغ ذروتها لولا الجهود المشكورة للعاملين في المديرية العامة للطيران المدني والذين يعملون بجد وباللحم الحي ومعهم الأجهزة لتبقى بوابة الوطن مشرعة لكل بنيه ومريديه".
 
 
 
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