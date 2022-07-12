"نهارٌ تاريخي".. ماذا حصل في المطار يوم 7 تمّوز؟

أعلن وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن "مطار رفيق الحريري الدولي شهد وصول 20 ألف وافدٍ يوم 7 تموز الجاري"، وقال: "هذا الرقم القياسي يعتبر تاريخياً ولم يُسجّل من قبل".

Advertisement