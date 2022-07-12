شهيّب: "ورقة باسيل محروقة"

وأضاف: "بعض المواقع الوزارية التي كانت حكرًا على أطراف معيّنة أثبتت فشلها وبالتالي التغيير واجب لعلّه نصل الى نتائج فاعلة ومن الأمثلة وزارتا الطاقة والاقتصاد".وحول "تجنّب" ميقاتي استفزاز الحزب التقدمي الاشتراكي وترك الوزير عباس الحلبي ضمن التشكيلة الحكومية، قال: "الحلبي نجح في مهمته وهو كان من أنجح الوزراء على طاولة مجلس الوزراء".وشدد شهيّب على أن "الحكومة المطروحة تستطيع تمرير المرحلة الانتقالية، ولكن "عون، وبالأصح جبران ما بيمضي" تخوفًا من حلحلة ملف الكهرباء بعيدًا عن التيار الوطني الحر".وعن لقاء عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطالله ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، قال: "عطالله كان رأس حربة بمعركة باسيل في الشوف وهو طلب لقاء جنبلاط والأهم تأكيد مصالحة الجبل ولا علاقة لهذا اللقاء بملف رئاسة الجمهورية أو العلاقة مع عون".وأكد أن "علاقتنا مع القوات اللبنانية قديمة وتاريخية وممتازة، ونحن نتفق على الكثير من الأمور، والقواتيون يشبهوننا، ونحن نلتقي في موضوع السيادة وأهمية العلاقة مع الخليج، ولكن نختلف في امور كثيرة وهذا الامر طبيعي، وزرت معراب مرتين وتواصلنا مع بعض النواب التغييرين وشخصيات وطنية والكتائب اللبنانية وذلك لخلق توازن داخل البرلمان".وبملف رئاسة الجمهورية، قال: "لم تترشح أيّة شخصية حتى الآن ويجب احترام خصوصية البيت المسيحي ومن المبكر التفكير في ترشيح شخصية من الآن ومن المستحيل القبول بجبران باسيل رئيسا للجمهورية و"ورقته محروقة"، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قال لي إنه يجب وصول شخصية لا تشكّل استفزازًا للطرف الآخر، وأعتقد أنّ قائد الجيش جوزيف عون شخصية محترمة"، داعيًا إلى "انتخاب رئيس "حل" للجمهورية وليس رئيس إدارة أزمات".مع هذا، فقد اعتبر شهيّب أن "وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى الرئاسة بدون إجماع وطني سيؤدي الى استمرار لبنان في العذابات".وأشار إلى أن "مواصفات البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لشخصيّة الرئيس المقبل لا تنطبق على باسيل وفرنجية وجعجع، والطائفة المسيحية مليئة بالشخصيات الكفوءة التي يمكنها تحمّل المسؤولية".ولفت شهيب إلى أن "السعودية تريد استقرار لبنان وأن يعود مركز التقاء العرب وعدم استخدامه كأداة بيد إيران ضد الخليج، وهي لم تتدخل في الملف الانتخابي والحكومي وبالتالي لن تتدخل في انتخابات الرئاسة ولكن لن تكون سعيدة بوصول رئيس جمهورية يحمل عداءً تجاه الخليج".وأردف: "رئيس مجلس النواب نبيه برّي كان المرشح الأوحد في الرئاسة الاولى وهو رجل وطني في الدرجة الأولى، وبمعزل عن برّي، قمنا بتأييد المشروع السيادي في جميع الملفات وقرارنا حرّ"، مشيرًا إلى أنه "سيكون هناك صعوبة في التشريع في المجلس الجديد بسبب تركيبته الحالية وهذا شبيه بما يحصل في العراق".وعلّق شهيب على مسيّرات حزب الله، قائلًا: "هي جزء من الصراع الإقليمي والأساس في هذا الحلّ يكمن في العودة الى طاولة الحوار للاتفاق حول استراتيجية دفاعية يكون فيها الجيش صاحب القرار الاستراتيجي الأوحد".وحول ملف ترسيم الحدود، أعلن أن "اسرائيل استخرجت الغاز ونحن لا زلنا نختلف على الخطوط، وهناك حديث عن تسويات في ملف كاريش وقانا، إذ أصبح حقل كاريش جزءًا من صراع إسرائيلي - أميركي - أوروبي، وبايدن يسعى لإيجاد حلول لمعاناة أوروبا لتأمين الغاز".وأكد أن "موضوع النازحين السوريين هو سياسي "بامتياز"، فروسيا عجزت عن حلّ هذا الموضوع، كما لم تنجح مساعي اللواء عباس ابراهيم، والعودة "الآمنة" لا يمكن أن تحقق في ظلّ هذا النظام".وعن بقاء عون في بعبدا، قال شهيب: "الشعب العظيم الذي كان مع عون في الماضي أصبح الآن ضده بسبب الوضع السيئ وجهنم ومصلحة حزب الله تقضي بانتخاب رئيس جديد".