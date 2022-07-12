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صعوبات

Lebanon 24
12-07-2022 | 17:00
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تواجه القوة الدولية العاملة في الجنوب صعوبات ستشتد في المرحلة المقبلة على خلفية احتدام المواجهة حول خيارات الطاقة البحرية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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