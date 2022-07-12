ابتعاد الثنائي عن أيّ دور تقريبي

تثبت الوقائع الظاهرة ابتعاد الثنائي عن أي دور تقريبي بين مرجعين، على خلفية تقلُّب الحسابات والمخاوف مما يحضّر من غلال على البيدر، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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