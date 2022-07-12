Advertisement

لبنان

ابتعاد الثنائي عن أيّ دور تقريبي

Lebanon 24
12-07-2022 | 17:18
A-
A+
Doc-P-970713-637932684371868665.jpg
Doc-P-970713-637932684371868665.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تثبت الوقائع الظاهرة ابتعاد الثنائي عن أي دور تقريبي بين مرجعين، على خلفية تقلُّب الحسابات والمخاوف مما يحضّر من غلال على البيدر، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
الصين: توافق مع واشنطن لتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين (العربية)
lebanon 24
13/07/2022 09:25:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل مدير شركة "Alvarez & Marsal" المولجة بالتدقيق الجنائي واطلع على سير التدقيق في حسابات مصرف لبنان
lebanon 24
13/07/2022 09:25:26 Lebanon 24 Lebanon 24
أمر قضائي بتجميد حسابات مصرفية للغنوشي وابنه وصهره
lebanon 24
13/07/2022 09:25:26 Lebanon 24 Lebanon 24
قاضي مكافحة الإرهاب في تونس قرر تجميد حسابات وأرصدة رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي (رويترز)
lebanon 24
13/07/2022 09:25:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الثنائي

حسابات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:20 | 2022-07-13
02:15 | 2022-07-13
02:00 | 2022-07-13
01:57 | 2022-07-13
01:45 | 2022-07-13
01:37 | 2022-07-13
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website