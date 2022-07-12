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لبنان
لبنان لن يكون حاضراً بقوّة على جدول أعمال زيارة بايدن إلى المنطقة
Lebanon 24
12-07-2022
|
17:42
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رغم أن لبنان لن يكون حاضراً بقوّة على جدول أعمال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة لأن البلد لا يحتل أولوية في سلّم الأولويات الدولية، لكن ملف ترسيم الحدود سيكون حاضراً في لقاءات الوفد الأميركي خلال الزيارة إلى إسرائيل، لاسيما أن المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين سيلتقي المسؤولين الإسرائيليين في ملف مفاوضات الترسيم، وسيبحث إمكانية التوصل لاتفاق.
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وبحسب ما تقول مصادر دبلوماسية ل"الجريدة" الكويتية فإن لبنان تلقى إشارات أميركية حول الاستعداد لمساعدته على تحصيل حقل "قانا" كاملاً بدون إعطاء لإسرائيل أي مبالغ مالية. (الجريدة الكويتية)
المصدر: الجريدة الكويتية
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