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لبنان

إنهيار سقف شقّة في ضهر المغر

Lebanon 24
12-07-2022 | 17:51
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إنهار سقف أحد الشقق في ضهر المغر في القبة من دون وقوع إصابات.
يُذكر ان هذا المكان هو على بعد امتار من مكان سقوط المبنى منذ مدة قصيرة والذي أدى إلى سقوط قتيل و٣ جرحى حينها بسبب تصدّع المباني في المنطقة.
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انهيار

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