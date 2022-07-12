مداهمة للجيش في الفوّار زغرتا

تنفّذ دورية من مخابرات الجيش مداهمة في منطقة الفوار قضاء - زغرتا بحثاً عن متسببي الاشكال الذي أودى بحياة احد الشبان من آل مسعود.

ونتيجة المداهمات تم توقيف كل من "م.ع" و "ا.ع" و "ع.ع" فيما لا تزال عملية البحث جارية عن آخرين تمهيداً لتوقيفهم

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