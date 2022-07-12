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لبنان

تجدّد الإشكال في البداوي

Lebanon 24
12-07-2022 | 18:21
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تجدّد الإشكال الذي وقع في البداوي وأدّى إلى سقوط ٣ جرحى ظهر اليوم.
وتشهد المنطقة إطلاق رصاص كثيف.
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اشكال

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