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لبنان
تجدّد الإشكال في البداوي
Lebanon 24
12-07-2022
|
18:21
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تجدّد الإشكال الذي وقع في البداوي وأدّى إلى سقوط ٣ جرحى ظهر اليوم.
وتشهد المنطقة إطلاق رصاص كثيف.
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