Advertisement

لبنان

البخاري: لم يعد لدينا وكلاء في لبنان

Lebanon 24
12-07-2022 | 22:46
A-
A+
Doc-P-970735-637932880899487341.jpg
Doc-P-970735-637932880899487341.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت" الاخبار": نقل زوار للسفير السعودي وليد البخاري عنه قوله إن بلاده ماضية في «سياسة الانفتاح على كل الشخصيات السياسية السنيّة»، مشيراً إلى أن معظم الشخصيات التي تعاملت السعودية معها «كانت فاسدة»، و«لن تُعيد السعودية الكرّة بوضع يدها في أيدٍ ملوّثة بالفساد».
Advertisement
وأوضح البخاري أن بلاده «أنفقت مليارات الدولارات من دون أي نتيجة على الأرض، وكانت هذه الهبات والمساعدات تُسرق وتذهب إلى جيوب شخصيات محسوبة على الرياض». وعليه، فإن السعودية لم تعد تعتمد «سياسة الوكلاء»، بل تريد القيام بكل المشاريع بنفسها في الداخل اللبناني. وفي هذا السياق، زار البخاري، ترافقه السفيرة الفرنسية آن غريو، الأسبوع الماضي، المستشفى الحكومي في طرابلس حيث وقّعا اتفاق شراكة لدعم الخدمات فيه. وأسرّ السفير السعودي لمن التقاهم في عاصمة الشمال أنّ المشروع سيُكلّف 22 مليون يورو سيغطيها الصندوق السعودي – الفرنسي، بغية إعادة تأهيل المستشفى وتدريب الكادر الطبي وتأمين الأدوية، لافتاً إلى أن الصليب الأحمر الدولي سيتعاون في تنفيذ المشروع، وإلى أن الأمور «لن تكون عبر الدولة اللبنانية باعتبار أن لا ثقة بمعظم الموجودين فيها».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-07-13
05:00 | 2022-07-13
04:30 | 2022-07-13
06:48 | 2022-07-13
06:45 | 2022-07-13
06:37 | 2022-07-13
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website