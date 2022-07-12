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لبنان

"زعل" بين سعد وأحمد؟

Lebanon 24
12-07-2022 | 22:57
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كتبت" الاخبار": لم يعط الرئيس سعد الحريري الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أيّ دور في تنظيم الحفل التكريمي الذي أقيم في بيت الوسط، الأسبوع الماضي، للسفير الكويتي عبد العال القناعي لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان. الرئيس الحريري كلّف النائبة السابقة بهية الحريري بتنظيم الحفل وتمثيله، ما أثار انزعاج أحمد الحريري الذي فهم الأمر إقصاءً له، فغاب هو والمقرّبون منه عن الحضور. علماً أن أوساطاً في التيار حاولت التقليل من الأمر بالقول مرة إن الدعوة «ضيقة وخاصة»، ومرة أخرى إن الأمين العام للتيار موجود خارج البلاد، علماً أنه سافر وعائلته لقضاء عطلة العيد بعد حفل التكريم وليس قبله. التباينات بين الرجلين تردّها أوساط متابعة إلى مرحلة الانتخابات النيابية الأخيرة، إذ وُجهت إلى أحمد الحريري اتهامات بـ«فتح خط خاص به» داخل التيار وتقديم خدمات لمرشحين محدّدين.
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