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لبنان

خلافات "التغييريّين"

Lebanon 24
12-07-2022 | 23:00
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«الخلوة» التي كان يفترض أن يعقدها "النواب التغييريون" من أجل توحيد مواقفهم في الاستحقاقات المهمة ومن القضايا المطروحة، يبدو أنها أُرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات التي تعصف بهم. وهو ما يؤكده انصراف بعضهم إلى إجراء عمليات "هيكلة" مستقلّة ضمن مجموعاتهم السياسية، على غرار الورشة التي افتتحها النائب وضاح صادق لتحويل مجموعته "خط أحمر" إلى حزب سياسي.
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(جريدة الاخبار)
 
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