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لبنان

سقوط شابة من على شرفة منزلها في طرابلس.. هذا هو وضعها الصحي!

Lebanon 24
12-07-2022 | 23:49
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‎تعرضت الشابة ا.ج (16 عاماً) لحادثة سقوط من على شرفة منزلها - الطابق الرابع في محلة قبر الزينة في طرابلس، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
وعملت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر وجهاز الطوارئ على نقلها الى مستشفى المظلوم للعلاج، حيث وُصفت حالتها بالحرجة.
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‎والتحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.
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