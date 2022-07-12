سقوط شابة من على شرفة منزلها في طرابلس.. هذا هو وضعها الصحي!

‎تعرضت الشابة ا.ج (16 عاماً) لحادثة سقوط من على شرفة منزلها - الطابق الرابع في محلة قبر الزينة في طرابلس، وفق مندوبة "لبنان 24".



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‎والتحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة. وعملت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر وجهاز الطوارئ على نقلها الى مستشفى المظلوم للعلاج، حيث وُصفت حالتها بالحرجة.‎والتحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.